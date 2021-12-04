Тела еще двух шахтеров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»

Тела еще двух шахтеров подняли на поверхность из шахты «Лествяжная». Поиски оставшихся 13 тел продолжаются.

Поисковыми работами на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области занимаются горноспасатели МЧС. Перед работами аварийный участок проветривают. Об этом сообщили в МЧС.

«Специалисты приступили к оборудованию скважины № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона», — сообщили в ведомстве.

Накануне из шахты подняли тела 12 погибших: 11 шахтеров и одного горноспасателя. Внизу остаются еще 13 тел погибших. Поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме.

В результате взрыва метана на «Листвяжной» 25 ноября погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Всего под землей в момент аварии находились 285 человек. По факту ЧП арестовали трех руководителей шахты, обвиняемых в нарушении промышленной безопасности, а также двух сотрудников Ростехнадзора, обвиняемых в халатности.