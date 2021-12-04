Тела еще двух шахтеров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная»
Сотрудники МЧС подняли из шахты «Листвяжная» тела еще двух шахтеров
Тела еще двух шахтеров подняли на поверхность из шахты «Лествяжная». Поиски оставшихся 13 тел продолжаются.
Поисковыми работами на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области занимаются горноспасатели МЧС. Перед работами аварийный участок проветривают. Об этом сообщили в МЧС.
«Специалисты приступили к оборудованию скважины № 2 для подачи азота, углекислого газа и хладона», — сообщили в ведомстве.
Накануне из шахты подняли тела 12 погибших: 11 шахтеров и одного горноспасателя. Внизу остаются еще 13 тел погибших. Поисковые работы ведутся в круглосуточном режиме.
В результате взрыва метана на «Листвяжной» 25 ноября погиб 51 человек, включая пятерых горноспасателей. Всего под землей в момент аварии находились 285 человек. По факту ЧП арестовали трех руководителей шахты, обвиняемых в нарушении промышленной безопасности, а также двух сотрудников Ростехнадзора, обвиняемых в халатности.