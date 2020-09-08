Тела двух женщин обнаружили в доме Валентины Легкоступовой

Полиция обнаружила два трупа в доме, где жила певица Валентина Легкоступова. В одной из квартир скончались 58-летняя женщина и ее 93-летняя мать.

Стражей порядка вызвали соседи, которые пожаловались на неприятный запах из квартиры, передает «МК». Экстренные службы вскрыли квартиру и обнаружили трупы двух женщин.

Предположительно, первой умерла дочь еще 12 дней назад. По словам соседей, она практиковала голодание. Причиной смерти может быть истощение или сердечный приступ. Затем примерно через два дня из жизни ушла ее лежачая мать, возможно, от голода и жажды. Дверь квартира была заперта изнутри, все окна и форточки также крепко закрыты.

Квартира была сильно захламлена, в прихожей полиция обнаружила несколько пакетов с мусором.

Ранее в этом же доме на Саратовской улице дочь Валентины Легкоступовой обнаружила свою мать в следах от побоев и с пробитой головой. Певица была госпитализирована, впала в кому и скончалась, не приходя в сознание, 14 августа. Ее похоронили 20 августа на Троекуровском кладбище Москвы.