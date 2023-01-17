Происшествия 17 января 2023, 06:10 Тела двух женщин извлекли из-под завалов в Донецке МЧС ДНР: спасатели извлекли из-под завалов обстрелянного ТЦ в Донецке тела двух женщин

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В Калининском районе Донецка ночью из-под обломков разрушенного обстрелом торгового центра извлекли тела двух женщин. Спасательные работы продолжили, рассказало МЧС Донецкой Народной Республики.

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Одну жертву нашли в 23:50, вторую — в 02:28. Они родились в 1977 и 1975 годах. Незадолго до этого спасатели нашли под завалами торгового центра тело мужчины. Ранее власти сообщали о двух погибших и четырех раненых. МЧС заявило, что продолжит работы до полного разбора завалов, и показало фото с места событий.

Массированный обстрел Донецка произошел 16 января. Украинские военные использовали реактивные системы залпового огня и снаряды крупного калибра. В Народной милиции ДНР связали эту атаку с доставкой новой партии западного вооружения. Снаряды повредили жилые дома, торговый центр, станцию техобслуживания, завод, маршрутное такси и другие объекты. Система противовоздушной обороны предотвратила повторные удары, когда там работали спасатели.