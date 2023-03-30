Происшествия 30 марта 2023, 10:37 Тела двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли в Финском заливе «Фонтанка»: тела двух потерявшихся в Петербурге мальчиков нашли в Финском заливе РИА «Новости»

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Тела потерявшихся накануне мальчиков восьми и 11 лет нашли в полынье у намыва Васильевского острова. Об этом изданию «Фонтанка» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, в среду, 29 марта, старший школьник после занятий по немецкому языку отпросился у отца погулять. Через несколько часов телефон ребенка оказался выключен. Мальчик почему-то взял с собой роликовые коньки, хотя погода в Северной столице еще не позволяет открывать сезон катаний.

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Позже выяснилось, что вместе с шестиклассником ушел гулять и пропал его восьмилетний приятель.

В ночь на четверг тело младшего школьника обнаружили в полынье. Утром спасатели нашли и второго мальчика.

В середине марта двое детей погибли подо льдом в Калужской области. Всего на реке Протве недалеко от Обнинска провалились под лед пятеро несовершеннолетних.