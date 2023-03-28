Происшествия 28 марта 2023, 11:46 Тела двух погибших извлекли из завалов дома в Донецке после обстрела ВСУ Мэр Кулемзин сообщил о двух погибших в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Два человека погибли в Донецке в результате обстрела со стороны украинских боевиков, их тела извлекли из-под завалов дома на улице Куйбышева. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Под завалами дома по улице Куйбышева обнаружили тела погибших: женщины 1962 года рождения и мужчины 1960 года рождения», — написал он.

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Украинские националисты атаковали жилой многоэтажный дом в Донецке вечером 27 марта. Изначально сообщалось о трех пострадавших — девушке, молодом человеке и женщине.

Кулемзин уточнял, что дом полностью обесточили. Снаряды повредили газовые трубы, без возможности приготовить пищу остались еще 11 домов.

Ранее одна из жительниц дома призналась, что во время обстрела ей пришлось покинуть дом без вещей и одежды. Соседи помогли женщине и дали ей все необходимые теплые вещи.