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    16 февраля 2022, 00:19

    Тела двух подростков нашли около девятиэтажки в Петербурге

    «Фонтанка»: девушка и юноша погибли при падении с девятого этажа на севере Петербурга

    Анатолий Минкин

    Трупы юноши и девушки с признаками падения с высоты обнаружили прохожие около девятиэтажного дома на улице Тореза на севере Санкт-Петербурга. Как написала «Фонтанка», один из очевидцев сообщил о телах по номеру «112», но подходить к лежащим на асфальте не стал.

    Тела двух подростков нашли около девятиэтажки в Петербурге

    Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть молодых людей.

    В доме, около которого нашли тела, живет семья девушки. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.