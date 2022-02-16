Тела двух подростков нашли около девятиэтажки в Петербурге

Трупы юноши и девушки с признаками падения с высоты обнаружили прохожие около девятиэтажного дома на улице Тореза на севере Санкт-Петербурга. Как написала «Фонтанка», один из очевидцев сообщил о телах по номеру «112», но подходить к лежащим на асфальте не стал.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть молодых людей.

В доме, около которого нашли тела, живет семья девушки. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.