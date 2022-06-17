Тела двух мужчин обнаружили в гараже в Пензе

Трупы двух мужчин обнаружили в гараже на улице Лесной в Пензе. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального следственного управления Татьяну Махницкую.

На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. На телах не обнаружили признаки насильственной смерти. Погибшими оказались жители города 1990 и 1992 годов рождения. В ближайшее время проведут судебно-медицинскую экспертизу.