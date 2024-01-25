Происшествия 25 января 2024, 16:13 Тела двух мужчин нашли в квартире на севере Москвы СК: тела двух мужчин нашли в квартире на Зеленоградской улице в Москве Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В квартире на Зеленоградской улице в Москве обнаружили тела двух мужчин. Об организации доследственной проверки сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России в Telegram-канале.

По информации ведомства, 25 января в квартире жилого дома на севере Москвы нашли тела двух мужчин без видимых телесных повреждений.

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«В настоящее время следователи столичного СК России осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

Другие подробности происшествия не уточняются. Причины произошедшего установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в другой квартире на севере Москвы обнаружили трупы трех мужчин. На их телах также не обнаружили видимых телесных повреждений.