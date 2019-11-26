  • Тела двух молодых людей обнаружили в машине в Гатчинском районе

    26 ноября 2019, 21:11

    Александр Кушак

    Полицейские выясняют причину гибели парня и девушки, тела которых обнаружили в деревне Сяськелево, сообщило ИА «Невские новости».

    Трупы находились в автомобиле Chery и к моменту обнаружения успели посинеть. Уточняется, что в момент смерти молодых людей машина, скорее всего, была заведена. Когда тела обнаружили, бензобак автомобиля был пуст. Следователи рассматривают две основные версии случившегося: смерть от удушья или от употребления неустановленных веществ.