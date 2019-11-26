Тела двух молодых людей обнаружили в машине в Гатчинском районе

Трупы находились в автомобиле Chery и к моменту обнаружения успели посинеть. Уточняется, что в момент смерти молодых людей машина, скорее всего, была заведена. Когда тела обнаружили, бензобак автомобиля был пуст. Следователи рассматривают две основные версии случившегося: смерть от удушья или от употребления неустановленных веществ.