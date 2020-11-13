Тела двух молодых людей обнаружили в арендуемой квартире Петербурга

В среду, 11 ноября, в квартире дома по Измайловскому проспекту нашли двоих мужчин, умерших по неизвестным причинам. Жилье принадлежит 58-летней петербурженке, которая сдавала его в аренду.

Трупы удалось опознать. Ими оказались 27-летний уроженец Нижегородской области и 24-летний мужчина из города Никольское. Видимых признаков насилия на телах не обнаружено. Их направили в морг, где специалисты выяснят причины смерти.