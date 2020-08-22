Тела двух девочек нашли в затопленном котловане в Чите

Две девочки утонули в затопленном строительном котловане в Чите. Их тела обнаружили в пятницу, 21 августа. Прокуратура и СК начали проверку обстоятельств ЧП.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю, одной девочке было 14 лет, второй — 15 лет. По предварительным данным, они приехали в гости к дяде в Ингодинский район Читы. Девочки пошли купаться в затопленном котловане, который находится в 200 метрах от станции Песчанка.

Одна из них начала тонуть. Подруга бросилась ее спасать и они обе погибли. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Их тела направили на судебную медицинскую экспертизу.

Сайт краевой прокуратуры сообщил, что по полученным данным, котлован оставила строительная компания после добычи материала. Сотрудники надзорного ведомства проверят законность деятельности этой компании и оценят работу органов, которые контролировали ее. Прокуроры выяснят обстоятельства жизни и воспитания погибших девочек.