Тела двух детей нашли в затопленном овраге в Приморье

В Приморье тела двух детей нашли в овраге с водой. Мальчик и девочка пропали за день до этого.

«5 ноября 2019 года в наполненном водой овраге в селе Летно-Хвалынское Спасского района обнаружены тела двух детей: мальчика семи лет и девочки трех лет», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

После обнаружения тел следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, причиной смерти детей стало утопление.

Дети пропали вечером 4 ноября. Как стало известно сайту kp.ru, дети вышли из дома около 17:00, но так и не вернулись. Тогда родители забили тревогу.

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Правоохранительные органы сразу приступили к поискам пропавших, в операции также участвовали волонтеры, спасатели МЧС. В итоге тела и были обнаружены в овраге на окраине села. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Кроме расследования дела о причинении смерти по неосторожности, следователи также проводят проверку на предмет халатности.