Происшествия 26 апреля 2023, 14:11 Тела двух человек обнаружили после пожара в Татарстане

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В Тукаевском районе Татарстана спасатели обнаружили тела двух человек после пожара в доме. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по республике.

Как рассказали в ведомстве, пожар произошел в ночь на 26 апреля в деревне Тогаево. Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела женщины 1995 года рождения и мужчины 1998 года рождения. По факту пожара проводится проверка.