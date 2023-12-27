Происшествия 27 декабря 2023, 15:53 Тела двух человек нашли в квартире в Ленобласти

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Пожар, унесший жизни двух человек, произошел во вторник, 26 декабря, в городе Тихвин Ленинградской области. Об этом написал «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по региону.

В квартире дома в шестом микрорайоне города спасатели после тушения пожара обнаружили тела 49-летней женщины и ее 42-летнего брата. Позже на шее погибшей полицейские увидели следы от ножевых раненений.

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По факту случившегося завели уголовное дело.