Тела двух человек нашли после пожара в строящемся доме во Владивостоке

Во Владивостоке в процессе тушения пожара в строящемся двухэтажном доме найдены тела двух человек

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону, трагедия произошла 3 ноября, во вторник, рано утром. В дежурную часть сообщили, что горит строящийся двухэтажный дом № 18 на улице 1-я Восточная. Когда пожарные прибыли на место, здание уже почти полностью охватил огонь. Но угрозы возгорания соседних зданий и находившегося поблизости леса не было.

Пожарным понадобилось 20 минут, чтобы пожар был локализован, а еще через пять было ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания — около 400 квадратных метров.

После осмотра территории и проливки нашли тела двоих погибших. Их личности устанавливают.