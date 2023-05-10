Происшествия 10 мая 2023, 16:30 Тела двух человек нашли после пожара в Ленобласти

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Пожар, в котором погибли два человека, случился накануне в деревне Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом написал «Петроград».

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что тела принадлежат хозяину дома и его племяннику. Из-за того, что трупы обгорели до костных останков, идентифицировать их сложно, написали «Невские новости».

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Что послужило причиной пожара, предстоит выяснить следственным органам.