Происшествия 19 апреля 2023, 12:53 Тела двух человек нашли после пожара в частном доме в Башкирии

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Днем 18 апреля сотрудникам МЧС поступило сообщение о трагическом происшествии. В частном доме на улице Забелья в Бирске обнаружили тела двух мужчин 35 и 66 лет. Об этом написал сайт mkset.ru.

По предварительной информации, на месте происшествия произошло возгорание пола и домашнего имущества. Пожарную службу не вызывали, время и дату возгорания предстоит установить специалистам. На данный момент на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватели МЧС России.