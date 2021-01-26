Тела двух человек нашли на месте падения башенного крана в Краснодаре

В понедельник, 25 января, в районе Западного обхода рухнул башенный кран. Он приземлился на территорию рядом с возводящимся зданием. По информации свидетелей произошедшего, кран сломался пополам. Ближе к вечеру под обломками нашли два тела. Они принадлежат крановщице и бригадиру монтажников-бетонщиков.

«По факту гибели двух граждан в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка», — уточнили следователи.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются причины падения крана.