26 января 2021, 11:40
Тела двух человек нашли на месте падения башенного крана в Краснодаре
Тела двух человек обнаружили на месте падения башенного крана на строительной площадке жилого комплекса в Краснодаре, пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
В понедельник, 25 января, в районе Западного обхода рухнул башенный кран. Он приземлился на территорию рядом с возводящимся зданием. По информации свидетелей произошедшего, кран сломался пополам. Ближе к вечеру под обломками нашли два тела. Они принадлежат крановщице и бригадиру монтажников-бетонщиков.
«По факту гибели двух граждан в результате падения башенного крана в 1-м Лиговском проезде следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка», — уточнили следователи.
В настоящий момент проводится осмотр места происшествия. Устанавливаются причины падения крана.