Тела двоих мужчин нашли в колодце в подмосковном Подольске

Тела двоих мужчин обнаружили в ливневом колодце в Подольске 1 июня. Внешность и возраст установить не удалось, потому что они долгое время провели в воде.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что трупы нашли около 14:30 рядом со съездом к СНТ «Бережки» по улице Объездная дорога. Личности мужчин пока не установлены, однако полицейские определили, что они умерли около года назад. При этом пока не ясны причины их смерти. Не понятно и то, как долго они находились в колодце — с самой смерти, или попали туда позже.

Правоохранители отправили трупы мужчин в морг, чтобы провести судебно-медицинскую экспертизу. Она поможет найти ответы на некоторые вопросы. Кроме того, полицейские начали работу по выяснению личности неизвестных. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.