16 января 2024, 12:03
Тела двоих детей обнаружили на пепелище частного дома в Нижнем Новгороде
Крупный пожар вспыхнул в частном доме, расположенном в Советском районе Нижнего Новгорода. Не обошлось без жертв. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Огонь охватил около 200 квадратных метров строения на Гужевой улице. На место были направлены 21 спасатель и семь единиц спецтехники. Возгорание удалось локализовать.
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В полыхающем доме обнаружили тела двоих детей. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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