Происшествия 21 декабря 2023, 13:59 Тела двоих детей и их бабушки обнаружили на пепелище частного дома в Ростовской области

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Огонь охватил частный дом на площади 70 квадратных метров в Батайске Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Жертвами пожара стали 59-летняя женщина, а также ее внуки трех и шести лет. Тела погибших обнаружили после тушения возгорания. Спастись удалось восьмилетнему мальчику и прабабушке малышей.

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По предварительным данным, поджог случайно устроил один из детей во время игры. Организована проверка.