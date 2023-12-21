21 декабря 2023, 13:59
Тела двоих детей и их бабушки обнаружили на пепелище частного дома в Ростовской области
Огонь охватил частный дом на площади 70 квадратных метров в Батайске Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Жертвами пожара стали 59-летняя женщина, а также ее внуки трех и шести лет. Тела погибших обнаружили после тушения возгорания. Спастись удалось восьмилетнему мальчику и прабабушке малышей.
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По предварительным данным, поджог случайно устроил один из детей во время игры. Организована проверка.
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