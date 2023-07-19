Происшествия 19 июля 2023, 19:10 Тела четырех человек обнаружили в сгоревшей иномарке в Кировской области

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Тела четырех человек нашли в люксовой иномарке в Кировской области. Автомобиль сгорел, сообщил «Царьград» со ссылкой на официальные данные ГИБДД.

На автодороге Киров — Советск — Яранск водитель BMW не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся и загорелся.

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Водитель и три пассажира машины погибли. Иномарка полностью выгорела. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.