Сотрудники туристической базы вскрыли один из номеров и обнаружили в нем тела четырех человек. Один из погибших — ребенок.

«Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили», — передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошел на туристической базе недалеко от озера Ая в Алтайском крае. Сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося. Причины смерти людей пока не установлены.

Следственное управление СК по региону пока не подтвердили эту информацию.

Ранее стало известно о смертельной аварии в Крыму. Микроавтобус врезался в грузовик с прицепом на трассе «Таврида», он двигался из Керчи в сторону Симферополя. В результате ДТП погибли девять человек, в том числе девятилетняя девочка. По предварительным данным, водитель маршрутки уснул за рулем. Он не соблюдал режим труда и отдыха. После случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.