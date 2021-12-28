Тела 34-летнего мужчины и его 39-летней девушки нашли в квартире в Люберцах примерно в 0:30 28 декабря. О случившемся написал «Московский Комсомолец».

Мужчина снимал жилье на улице Кирова, а женщина приехала к нему из Брянской области.

Известно, что квартира была закрыта изнутри, а трупы на кровати были расположены в странных позах — перпендикулярно друг другу. Однако, признаков насильственной смерти эксперты при осмотре тел не обнаружили.

РЕН ТВ сообщил, что сейчас тела погибших отправили на экспертизу, в ходе которой специалисты должны будут установить причины и обстоятельства смерти сожителей.