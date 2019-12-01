Тела 16 жертв падения автобуса с моста в Забайкалье опознали

«Все тела доставлены в Сретенскую ЦРБ, 16 из них уже опознаны», — заявил Гурулев.

Пассажирский автобус Kia Granbird, который вез людей из Сретенска в Читу, упал на крышу с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. В его салоне на момент ДТП находились 43 человека. 19 из них погибли, более 20 человек получили травмы различной степени тяжести.

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По предварительным данным, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо.

Руководитель местной компании ОАО «Гортрансавто», которая осуществляет пассажирские перевозки по этому направлению, Сергей Пнев уверил, что этот автобус проходил все необходимые проверки и тесты.

Позже выяснилось, что фирму в этом году проверяли три раза и выявили несколько нарушений: водители выходили в рейсы не по графику и отклонялись от маршрута.

По факту ДТП возбудили уголовное дело.