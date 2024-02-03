Происшествия 03 февраля 2024, 22:52 Тела 15 погибших нашли под завалами после обстрела ВСУ МЧС: в Лисичанске из-под завалов извлекли тела 15 погибших РИА «Новости»

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Тела 15 погибших при обстреле пекарни в Лисичанске вытащили из-под завалов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Военная комендатура ранее сообщала об 11 погибших и 10 раненых. Отмечалось, что под завалами могли находиться еще более 20 человек. Сейчас спасательная операция продолжается.

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По данным МЧС, работы по поиску и спасению людей не прекратят и будут проводить в ночное время суток. Еще три кареты скорой помощи направили в Лисичанск из ЛРКБ для транспортировки пострадавших.

Ранее сообщалось о восьми погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины на пекарню в Лисичанске. Украинские боевики открыли огонь, предположительно, из РСЗО HIMARS.

ВСУ ударили по Донецку 21 января, снаряды упали в районе рынка. В выходной день там находилось большое число жителей. Жертвами взрыва стали 28 человек. Травмы различной степени тяжести получили 18 взрослых и двое детей.