Происшествия 12 января 2023, 17:57 Текстильная мастерская взорвалась в Стамбуле Взрыв в текстильной мастерской произошел на западе Стамбула Соцсети

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На западе Стамбула в районе Багджылар прогремел взрыв. Пострадала местная текстильная мастерская, сообщило агентство DHA. На место происшествия отправились медики и пожарные, власти уточняют информацию о пострадавших.

Журналисты агентства отметили, что медики госпитализировали пострадавших. Точное их количество пока неизвестно.

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По данным газеты Hurriyet, взрыв случился на четвертом этаже пятиэтажного торгового центра. По предварительной информации, причиной ЧП стали неполадки с промышленным гладильным котлом. Рабочие были на перерыве, поэтому внутри ТЦ никто не пострадал, заявил глава района Абдулла Учгун.

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«Это текстильная мастерская, там нет погибших и пострадавших», — отметил он.

Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. Осколки стекол и кирпичи посыпались на тротуар. Часть обломков упала на припаркованные рядом автомобили, есть ли пострадавшие среди пешеходов — неизвестно.

Перед Новым годом в Турции произошел взрыв в ресторане. Жертвами ЧП стали семь человек, еще пятерых госпитализировали с травмами разной степени тяжести.