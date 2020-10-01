01 октября 2020, 12:41
Технологический институт был оцеплен из-за бесхозной сумки
Подозрительную сумку без хозяина нашли в Санкт-Петербурге на остановке на Загородном проспекте. Территорию вокруг нее оцепили. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на корреспондента Отдела происшествий.
Оцеплена территория Технологического института, а также проезжая часть. Водители не могут проехать по дороге, пропускают только трамвай и троллейбусы.
Четыре наряда правоохранителей сейчас работают на месте происшествия.