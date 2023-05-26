26 мая 2023, 13:05
Техникум загорелся во время занятий в Екатеринбурге
В Екатеринбурге загорелся промышленно-технологический техникум имени В. М. Курочкина. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Возгорание началось со сцены в одной из аудиторий на третьем этаже. Техникум самостоятельно покинули все находящиеся там 30 человек, 20 из которых — несовершеннолетние.
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Прибывшие на место пожарные не дали огню распространиться дальше площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет.
Пожары
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