10 декабря 2020, 17:06
Техникум в Челябинске эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги
Сработала пожарная сигнализация в техникуме им. Яковлева в Челябинске. Были эвакуированы 166 человек. Оказалось, что возгорания не было. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Это выяснилось, когда приехали пожарные. Сигнализация сработала по ошибке. Сейчас занятия в учреждении продолжаются в соответствии с расписанием.
Ранее пожар вспыхнул в одном из детских садов на юге Москвы. В результате возгорания никто не пострадал, но на улицу из здания вывели около 100 человек.