Техникум в Челябинске эвакуировали из-за ложной пожарной тревоги

Это выяснилось, когда приехали пожарные. Сигнализация сработала по ошибке. Сейчас занятия в учреждении продолжаются в соответствии с расписанием.

Ранее пожар вспыхнул в одном из детских садов на юге Москвы. В результате возгорания никто не пострадал, но на улицу из здания вывели около 100 человек.