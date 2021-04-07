«Техника пилотирования оставляет желать лучшего». Пилот усомнился в причине промаха самолета мимо взлетной полосы

Порывистый ветер до 18 метров секунду вряд ли мог быть препятствием для безопасной посадки. Такое мнение в беседе с «360» высказал заслуженный пилот России Виктор Саженин, комментируя случай с самолетом авиакомпании S7 в Сочи.

«Ветер 18 метров секунду, если представить, что он полностью боковой, то это не критический ветер. Ветер 18 метров в секунду не является препятствием, чтобы выполнить безопасную посадку. Может быть, техника пилотирования оставляла желать лучшего», — сказал Саженин.

Пилот заметил, что «аэропорт Сочи — сложный аэродром». Там очень непростой уход на второй круг.

«Сам маневр ухода на второй круг должен быть начат с достаточно большой высоты. Если эта высота уже пройдена, то необходимо только выполнять посадку. Поэтому если высота ухода на второй круг была пройдена и начались порывы ветра, то уход на второй круг крайне-крайне сложен. Юридического права уходить на второй круг не имеешь, иначе не обеспечивается безопасность. Поскольку впереди горы», — заметил собеседник «360».

Самолет авиакомпании S7 при посадке в Сочи промахнулся и пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе аэропорта заявили, что лайнер не смог сесть в первый раз из-за сильного ветра. В итоге борт успешно приземлился.