Происшествия 24 июня 2023, 16:40 Техника ЧВК «Вагнер» вошла в Липецкую область Липецкий губернатор Артамонов заявил о продвижении техники ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Военная техники частной военной компании «Вагнер» начала продвижение по территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы и муниципальные власти приняли все меры для обеспечения безопасности жителей.

Артамонов заявил, что ситуация находится под контролем, сбоев в работе критической инфраструктуры нет.

«С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперативном штабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно» — добавил глава Липецкой области.

Он напомнил, что жителей уже попросили не покидать свои дома и отказаться от поездок на всех видах транспорта.

«Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — призвал Артамонов. Губернатор добавил, что рассчитывает на понимание и благоразумие жителей области.

Власти Липецкой области отменили все запланированные ранее массовые мероприятия и объявили о перекрытии трассы М-4, которая связывает регион с Воронежской областью после введения там режима контртеррористической операции.

На такой шаг они пошли после возбуждения уголовного дела против основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ обвинила его в подготовке вооруженного мятежа. Предприниматель угрожал расправой руководству Вооруженных сил России.