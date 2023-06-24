24 июня 2023, 16:40
Техника ЧВК «Вагнер» вошла в Липецкую область
Липецкий губернатор Артамонов заявил о продвижении техники ЧВК «Вагнер»
Военная техники частной военной компании «Вагнер» начала продвижение по территории Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы и муниципальные власти приняли все меры для обеспечения безопасности жителей.
Артамонов заявил, что ситуация находится под контролем, сбоев в работе критической инфраструктуры нет.
«С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперативном штабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно» — добавил глава Липецкой области.
Он напомнил, что жителей уже попросили не покидать свои дома и отказаться от поездок на всех видах транспорта.
«Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям», — призвал Артамонов. Губернатор добавил, что рассчитывает на понимание и благоразумие жителей области.
Власти Липецкой области отменили все запланированные ранее массовые мероприятия и объявили о перекрытии трассы М-4, которая связывает регион с Воронежской областью после введения там режима контртеррористической операции.
На такой шаг они пошли после возбуждения уголовного дела против основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. ФСБ обвинила его в подготовке вооруженного мятежа. Предприниматель угрожал расправой руководству Вооруженных сил России.
Россия
Евгений Пригожин
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