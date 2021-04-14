Технический балкон отвалился от моста в Сергиевом Посаде. Он не был частью тротуара
В Сергиевом Посаде, в районе проспекта Красной Армии, обрушилась часть моста. Она не предназначалась для прохода людей, а служила балконом над водопропускными трубами.
«Эта конструкция не предназначалась для пользования пешеходами, не являлась частью тротуара или пешеходного перехода», — сообщил заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Сергей Лопатников.
В этом году планировали демонтировать конструкцию, потому что ее не использовали ни технически, ни практически никакие службы города.
«На месте работают две единицы техники и десять рабочих МБУ „Благоустройство СП“. Они разделят упавшую конструкцию на части и в течение дня утилизируют ее», — добавил он.
Металлический забор в этом месте восстановят.
В прокуратуре Московской области началась проверка по поводу обрушения. После чего действиям ответственных за содержание и ремонт городской инфраструктуры дадут правовую оценку.
Ход проверки поставлен в прокуратуре на контроль.