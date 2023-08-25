Эксклюзив 25 августа 2023, 14:01 «Техническая зона горит». Пожар вспыхнул на пляже в туапсинском селе Небуг Пожар случился в технической зоне пляжа в селе Небуг Туапсинского района

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В селе Небуг Туапсинского района Краснодарского края вспыхнул сильный пожар. Очевидцы рассказали, что сгорел технический ангар, предположительно, относящийся в зоне комплекса Lavicon Hotel Collection. Работники комплекса в беседе с «360» опровергли эти данные.

«Это на соседнем пляже техническая зона горит. На отель огонь не перейдет, потому что причину возгорания уже устраняют», — заверила сотрудница.

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Судя по распространившимся в Сети кадрам, технические помещения объяло огнем и заволокло черным дымом. Очевидцы сообщили, что никто не пострадал, официальных данных пока нет.

Ранее главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение на 25 и 26 августа по чрезвычайной и высокой пожароопасности. Жителям и отдыхающим запретили разжигать огонь в лесу вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Костер можно разжигать только на открытых площадках, окружив место разведения «минерализованной полосой не менее полуметра», а затем залить водой или засыпать землей. Заметив пожар, нужно немедленно позвонить по телефону 101 либо сообщить в лесничество или администрацию поселения и организовать эвакуацию людей на дорогу, широкую поляну, в поле или к берегу водоема.