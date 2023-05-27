27 мая 2023, 16:08
Течение вынесло тело мужчины к берегу Москвы-реки в районе Братеево
Прокуратура Москвы: в акватории реки в районе Братеево нашли тело мужчины
На юге Москвы 27 мая в акватории реки обнаружили тело мужчины. Об этом сообщил официальный Telegram-канал столичной прокуратуры.
Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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Выяснение всех обстоятельств произошедшего взяла под контроль Нагатинская межрайонная прокуратура. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее два пьяных рыбака едва не утонули в Мазиловском пруду в Москве.
Прокуратура РФ
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