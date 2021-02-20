Театр юного зрителя загорелся в Томске

Пожар вспыхнул на чердаке здания Театра юного зрителя (ТЮЗ) в центре Томска. Эвакуированы 25 человек, пострадавших в огне нет. Администрация отменила ближайшие спектакли.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 11:01 (в 07:01 по московскому времени). Пожарным сообщили о возгорании в Театре юного зрителя в переулке Нахановича.

«С чердака здания идет дым, горит кровля», — сообщил ГУМЧС по Томской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Огонь охватил площадь 1,5 тысячи квадратных метров. От МЧС России на месте пожара работают 19 единиц техники и почти 70 человек.

Администрация театра сообщила в своих социальных сетях, что ближайшие спектакли отменяются. Вернуть билеты, купленные онлайн, удастся через сайт ТЮЗа.

Здание ТЮЗа является памятником архитектуры регионального значения. Оно было построено в 1911 году для кинотеатра «Новый», принадлежащего купцу А. Ф. Громову.