Происшествия 18 мая 2023, 17:31 Водитель пытался скрыться от полицейских после ДТП в Нижегородской области

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В Кстовском районе Нижегородской области правоохранители задержали жителя Татарстана, который пытался скрыться после совершения ДТП. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, водитель BMW X5 совершил ДТП на территории Воротынского и Лысковского районов, а до этого заправил бак на АЗС в Татарстане и не заплатил за топливо.

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После того, как сотрудники ДПС попытались остановить мужчину на трассе М-7 «Волга», он решил скрыться на большой скорости. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие для остановки нарушителя.

В отношении татарстанца составили три административных протокола, а его машину отправили на штрафстоянку.