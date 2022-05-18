ТАСС: три человека погибли при пожаре в Кемеровской области

Пожар произошел в жилом доме в Кемеровской области. Три человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По данным РИА ФАН, к приезду пожарных горела крыша дома, а также постройки рядом. В тушении принимали участие 16 пожарных с использованием пяти единиц спецтехники.

Они справились с огнем за несколько часов. На месте происшествия были обнаружены тела женщины и двоих детей. Правоохранители выяснят подробности случившегося.