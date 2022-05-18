18 мая 2022, 15:39
ТАСС: три человека погибли при пожаре в Кемеровской области
Пожар произошел в жилом доме в Кемеровской области. Три человека погибли. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
По данным РИА ФАН, к приезду пожарных горела крыша дома, а также постройки рядом. В тушении принимали участие 16 пожарных с использованием пяти единиц спецтехники.
Они справились с огнем за несколько часов. На месте происшествия были обнаружены тела женщины и двоих детей. Правоохранители выяснят подробности случившегося.