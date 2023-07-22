Эксклюзив 22 июля 2023, 09:58 Таранившего машины лихача на Porsche ловили со стрельбой в Екатеринбурге Ura.ru: полиция со стрельбой ловила лихача на Porsche в Екатеринбурге

Читать 360tv в

В Екатеринбурге водитель за рулем Porsche таранил припаркованные машины, пытаясь скрыться от полиции. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие и выстрелить по колесам иномарки лихача, сообщило Ura.ru. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

ЧП произошло ранним утром 22 июля в районе дома № 43 на улице Блюхера. Один из очевидцев погони со стрельбой рассказал изданию, что его разбудили звуки выстрелов.

Реклама

«Полицейские стреляли по колесам Porsche, который пытался скрыться от экипажей ДПС», — пояснил он.

По его словам, водитель на Porsche повредил несколько машин, припаркованных во дворе. Сейчас иномарка виновника погони стоит без колеса, добавил собеседник Ura.ru.

По информации Telegram-канала Shot, когда Porsche перестал ехать, водитель попытался сбежать от полиции уже на своих двоих, однако его быстро догнали и задержали.

В региональном ГИБДД пока не дали официальный комментарий по поводу погони со стрельбой. Все обстоятельства случившегося уточняются.