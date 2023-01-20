Происшествия 20 января 2023, 14:19 Тараканов и мышей обнаружили в одной из школ Татарстана

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Учащиеся Пестречинского района Татарстана обнаружили в своей школе тараканов и грызунов. Об этом написал сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал Region 116.

Школьники рассказали, что в столовой во время еды часто видят тараканов, а в коридорах учебного заведения расставлены ловушки для мышей.

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Автор видео, которое появилось в соцсетях, не уточнил, о каком именно учебном заведении идет речь. Однако в комментариях написали, что это может быть школа № 2.

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