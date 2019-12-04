Танцоры балета рассказали, как попали в ДТП в Подмосковье

Все пострадавшие в аварии с автобусом в Одинцовском городском округе получили помощь и отдыхают в гостинице. Об этом «360» рассказала PR-менеджер национального балета «Кострома» Мария Вешкина.

«Мы возвращались с гастролей в нашем автобусе. ДТП произошло, восемь пострадавших. Все с ушибами. В больницу обратились два человека, они уже вернулись оттуда», — рассказала Вешкина.

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По ее словам, труппа возвращалась из Смоленска в Кострому. Авария произошла, когда выполнялось перестроение. Вешкина также рассказала, что виновника столкновения должны установить инспекторы ГИБДД.

«Днем труппа выезжает в Кострому. У нас все в гостинице отдыхают», — добавила Вешкина.

По информации подмосковного управления МВД, авария произошла в ночь на 4 декабря на 24-м километре Минского шоссе в Одинцовском городском округе. Столкнулись частный автобус и грузовик. В полиции утверждают, что в аварии пострадали семь человек. Всего в автобусе находились 48 человек, включая экипаж из двух водителей.