Происшествия 11 декабря 2023, 10:27 Танки ВСУ атаковали российские села Новая Таволжанка, Хоромное и Красное Shot: танки ВСУ обстреляли территорию Брянской и Белгородской областей Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украинские танки вечером 10 декабря обстреляли приграничные села Белгородской и Брянской областей. Снаряды упали недалеко от жилого сектора, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, Вооруженные силы Украины вели огонь около 16 часов вечера. В Белгородской области снаряд упал в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В Брянской области под удар попали два села — Хоромное и Красное Климовского района. Рядом с первым нашли один снаряд калибра 125 миллиметров, возле второго — два боеприпаса.

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Разрушений не зафиксировали, жители не пострадали. Власти не комментировали информацию об обстреле танками.

В Глушковском районе Курской области украинские снаряды повредили линии электропередачи. На время без света остались жители села Попово-Лежачи и поселка Теткино. Медицинская помощь не потребовалась.