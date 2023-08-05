Происшествия 05 августа 2023, 07:52 Танкер «Сиг» получил повреждения после атаки морского дрона «РосМорЧерФлот» сообщил о повреждении танкера «Сиг» морским дроном около Керчи РИА «Новости»

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Российский танкер «Сиг» атаковали морским беспилотным аппаратом в районе Керченского пролива, он получил пробоину в районе машинного отделения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Танкер „Сиг“, судовладельцем которого является „Транспетрочарт“, получил пробоину о ватерлинии у правого борта, в районе машинного отделения. Предположительно, в результате атаки морского беспилотного дрона», — говорится в сообщении.

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Судно шло к Керченскому проливу с южной стороны. В результате ЧП на борту никто не пострадал, танкер остался на плаву. На помощь к нему отправили корабли НИС «Импульс» и СБС «Меркурий».

«Провели обоновку аварийного судна, прекратив поступление воды из-за борта. Началась подготовка по установке пластыря», — добавили в ведомстве.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что танкер атаковали в 32 морских милях от Керченского пролива в ночь на субботу, 5 августа.