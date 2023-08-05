Происшествия 05 августа 2023, 03:46 Танкер получил повреждения в районе Керченского пролива — СМИ МСКЦ: танкер получил повреждения при атаке со стороны ВСУ Pxhere

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Танкер получил повреждения машинного отделения при атаке со стороны ВСУ. Его экипаж находится в безопасности, сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск. Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, танкер находился на удалении в 32 морских мили от Керченского пролива.

«Можно сказать, что танкер поврежден в самом проливе, только с юга. Экипаж в безопасности, он не пострадал», — сообщили агентству в МСКЦ.

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На место прибыло два буксира, отметили там. Сейчас решается вопрос о буксировке судна.

«Пострадало машинное отделение. Не сильно, но пострадало», — сказал собеседник агентства.

Все произошло на удалении в 32 морских мили от Керченского пролива, пояснил Рогов.

Ранее Рогов заявил, что местные жители рассказали о звуке взрыва в районе населенного пункта Яковенково недалеко от переправы. Он подчеркнул, что официальных подтверждений этой информации нет. На Крымском мосту перекрыли движение. Это было связано с мерами безопасности.

Через некоторое время советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил факт взрыва в районе Крымского моста. Сигнал тревоги рядом с переправой объявляют не впервые, отметил политик. Он объяснил, что это делается из-за угрозы атаки. Позже он объяснил, что услышанные жителями Керчи громкие звуки никакого отношения к Крымскому мосту не имели.