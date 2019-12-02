Танкер и теплоход столкнулись на Дону. Суда шли из Туркмении

Два грузовых судна столкнулись и получили повреждения на реке Дон. ЧП произошло в Ростовской области. О пострадавших сообщений не поступало. После ремонта суда продолжат путь в порты назначения: танкер пойдет в Румынию, теплоход — на Украину.

«Ничего серьезного. Теплоход „Мелита“ совершил навал на танкер VF Tanker 14. В результате произошедшего на теплоходе трещина привального бруса, у танкера пробоина выше ватерлинии в кормовой части пять на шесть сантиметров», — рассказали в Росморречфлоте. Сообщение ведомства привел «Интерфакс».

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В Росморречфлоте добавили что столкновение случилось на 2998,5 километре судового хода реки Дон. Пострадавших нет. Оба судна остались на ходу. Утечек также нет. После того как повреждения будут устранены, суда отправятся к своим пунктам назначения.

Теплоход везет из Туркмении на Украину удобрения. Танкер перевозит дизельное топливо покупателю в Румынии. Каждым из судов управляют по 12 человек экипажа. Они уверены, что самостоятельно справятся с повреждениями.