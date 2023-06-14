Происшествия 14 июня 2023, 09:46 Танкер «Ерофей Хабаров» с пьяным капитаном уплыл из Иркутской области после столкновения Устроивший аварию и разлив топлива танкер «Ерофей Хабаров» уплыл из Иркутской области Пресс-служба Следственного комитета

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Танкер «Ерофей Хабаров», спровоцировавший столкновение со стоявшим на ремонте ТР-901 и разлив топлива, самовольно уплыл из Иркутской области. Судно объявили в розыск, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

«Судно „Ерофей Хабаров“ покинуло территорию Иркутской области. Это при том что идет расследование уголовного дела», — заявил он.

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Розыском занялись Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. «Побег» и другие вопросы обсудили на заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Игорь Кобзев сообщил, что произошедший после столкновения танкеров разлив топлива спровоцировал загрязнение реки Лены, предварительные результаты анализов показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Режим чрезвычайной ситуации в Киренском районе решили не снимать до получения заключения Роспотребнадзора.

Судно ТР-901 стояло на ремонте, когда в него врезался танкер «Ерофей Хабаров» с 832 тоннами бензина. Удар повредил один из баков, в воду попали от 60 до 90 тонн АИ-92. Следком возбудил уголовное дело. Губернатор сообщил, что судном управлял помощник капитана — сам капитан в момент аварии находился в нетрезвом состоянии.