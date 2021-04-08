Танк вспыхнул на территории дагестанской военной части

В одной из воинских частей Дагестана произошел пожар — загорелся танк. Боевую машину оперативно потушили. Обошлось без пострадавших.

Возгорание началось поздно вечером 7 апреля на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе республики, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали пламя. Пострадавших нет. Причины возгорания установят специалисты. Под Новосибирском музейный танк «вспорол» пушкой грузовик. ДТП могло произойти из-за не выдержавших вес военной техники креплений.