Танк Т-62 выдержал удар американской ракеты в Сирии

Снаряд попал танку в центральную часть. От взрыва танк заволокло облаком дыма и пыли. Но танк не только не загорелся, но и не получил сильных видимых повреждений, написал телеканал «Царьград».

Т-62 используют правительственные войска. У них на вооружении, помимо современных модификаций Т-72 и Т-90А, есть и старые советские боевые машины — Т-55 и Т-62.

Т-62 разрабатывали в СССР в 50-е годы. Последний танк был выпущен в 1975 году.

Как сообщили СМИ, террористы атаковали танк ракетой TOW, выпущенной в США. Один человек пострадал.