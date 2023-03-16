16 марта 2023, 13:52
Таможня в Домодедово пресекла контрабанду «ювелирки» на сумму 3 млн рублей
Пресс-служба таможни Домодедово сообщила о задержании прибывших из Дубая за контрабанду
В аэропорту Домодедово таможня пресекла контрабанду ювелирных украшений. Об этом сообщила пресс-секретарь стражей порядка Софья Реснянская.
Правоохранители пресекли попытку супругов, прибывших из Дубая, тайно провести через «зеленый» таможенный коридор комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels.
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«Экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, оникса и перламутра», — рассказала пресс-секретарь таможенной службы.
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Сначала правоохранители в рюкзаке мужчины обнаружили пару дорогих сережек, а в дамской сумочке — четыре пустые упаковки от дорогостоящих украшений. Проверяющих пустые мешочки заинтриговали, и они продолжили осмотр супругов с помощью металлодетектора.
Техника и помогла «увидеть» браслет и колье на теле женщины. А кольцо дама предъявила таможенникам сама.
Стоимость «ювелирки» — три миллиона рублей, поэтому провоз ее без декларирования является серьезным нарушением. При перелете через границу ЕАЭС товары таможенной стоимостью более 10 тысяч евро обязательно нужно декларировать.
Супруги пошли на контрабанду в попытке сэкономить на выплате таможенных платежей, сочтя сумму в 450 тысяч рублей слишком обременительной.
Однако теперь такая «экономия» может обернуться для них реальным сроком, поскольку правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает наказание за контрабанду стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору.
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