Происшествия 16 марта 2023, 13:52 Таможня в Домодедово пресекла контрабанду «ювелирки» на сумму 3 млн рублей Пресс-служба таможни Домодедово сообщила о задержании прибывших из Дубая за контрабанду пресс-служба ФТС России

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В аэропорту Домодедово таможня пресекла контрабанду ювелирных украшений. Об этом сообщила пресс-секретарь стражей порядка Софья Реснянская.

Правоохранители пресекли попытку супругов, прибывших из Дубая, тайно провести через «зеленый» таможенный коридор комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels.

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«Экспертиза установила, что изделия изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, оникса и перламутра», — рассказала пресс-секретарь таможенной службы.

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Сначала правоохранители в рюкзаке мужчины обнаружили пару дорогих сережек, а в дамской сумочке — четыре пустые упаковки от дорогостоящих украшений. Проверяющих пустые мешочки заинтриговали, и они продолжили осмотр супругов с помощью металлодетектора.

Техника и помогла «увидеть» браслет и колье на теле женщины. А кольцо дама предъявила таможенникам сама.

Стоимость «ювелирки» — три миллиона рублей, поэтому провоз ее без декларирования является серьезным нарушением. При перелете через границу ЕАЭС товары таможенной стоимостью более 10 тысяч евро обязательно нужно декларировать.

Супруги пошли на контрабанду в попытке сэкономить на выплате таможенных платежей, сочтя сумму в 450 тысяч рублей слишком обременительной.

Однако теперь такая «экономия» может обернуться для них реальным сроком, поскольку правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает наказание за контрабанду стратегически важных товаров, совершенной группой лиц по предварительному сговору.