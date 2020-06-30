Таможенный склад загорелся в Санкт-Петербурге. На его тушение отправили поезд

В Санкт-Петербурге загорелся таможенный склад. Огнем охвачено больше двух тысяч квадратных метров, пожару присвоили третий уровень.

Как сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу, пожар начался в 05:25 30 июня на таможенном складе на Пискаревском проспекте Красногвардейского района. Горят несколько металлических ангаров общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров.

В 05:42 ранг пожара повысили до второго уровня, а еще через 40 минут — до третьего. ТАСС со ссылкой на МЧС пишет, что к вылету готовят вертолет Ми-8, к месту происшествия уже направили пожарный поезд и передвижную химико-радиометрическую лабораторию для контроля замеров воздуха.

Информации о пострадавших пока не поступало.

В тушении задействованы 153 человека и 37 единиц техники. Из-за пожара перекрыли движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города.